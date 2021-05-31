Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Суд ЕС зарегистрировал иск Суперлиги против UEFA и FIFA

Известно, в чем сторона несостоявшегося турнира обвиняет организации
Футбол В Европе
15:07
Суд ЕС зарегистрировал иск Суперлиги против UEFA и FIFA
Фото - AFP

Суд Европейского союза (CJEU) зарегистрировал иск представителей европейской Суперлиги к UEFA и FIFA. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Истец обвиняет международные футбольные организации в недобросовестной конкуренции. По его мнению, на участников новосозданного турнира было оказано неправомерное давление.

Напомним, 19 апреля 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Уже спустя два дня большинство участников покинули проект.

Ранее UEFA подтвердил возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Европейская Суперлига (футбол) UEFA FIFA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Президент UEFA: «Ввести финал четырех в ЛЧ с 2024 года – прекрасное решение»
Президент UEFA: «Ввести финал четырех в ЛЧ с 2024 года – прекрасное решение»
Футбол Лига чемпионов UEFA
29 мая 10:21
UEFA назвал 23 лучших игрока Лиги Европы
UEFA назвал 23 лучших игрока Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
29 мая 09:18
Остался один шаг к отмене правила выездного гола в еврокубках
Остался один шаг к отмене правила выездного гола в еврокубках
Футбол Лига чемпионов UEFA
29 мая 07:19
UEFA подтвердил возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов
UEFA подтвердил возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 мая 08:13
UEFA может полностью отменить правило выездного гола в еврокубках
UEFA может полностью отменить правило выездного гола в еврокубках
Футбол В Европе
26 мая 20:43
UEFA оштрафовал Ибрагимовича за букмекерскую деятельность
UEFA оштрафовал Ибрагимовича за букмекерскую деятельность
Футбол Серия А (Италия)
26 мая 19:58

Новости: Футбол

﻿Фран Соль: «Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе»
﻿Фран Соль: «Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе»
Украинская Премьер-лига
17:57
Агуэро подписал контракт с «Барселоной»
Агуэро подписал контракт с «Барселоной»
Примерa (Испания)
17:49
Легенда остается. Пятов продлил контракт с «Шахтером»
Легенда остается. Пятов продлил контракт с «Шахтером»
Украинская Премьер-лига
17:48
Ярославский сообщил, когда «Металл» будет переименован в «Металлист»
Ярославский сообщил, когда «Металл» будет переименован в «Металлист»
Первая лига
17:25
Рамос может стать партнером Зинченко по обороне «Манчестер Сити»
Рамос может стать партнером Зинченко по обороне «Манчестер Сити»
Примерa (Испания)
17:03
«Александрия» выкупила искусственное поле для тренировок зимой
«Александрия» выкупила искусственное поле для тренировок зимой
Украинская Премьер-лига
16:55
Шевченко: «Миколенко может играть в Италии»
Шевченко: «Миколенко может играть в Италии»
Сборная Украины
16:40
﻿Итальянский журналист подтвердил интерес «Челси» к Забарному
﻿Итальянский журналист подтвердил интерес «Челси» к Забарному
Украинская Премьер-лига
16:36
Хавбек Северной Македонии: «Готовы умереть за футболку с нашим гербом»
Хавбек Северной Македонии: «Готовы умереть за футболку с нашим гербом»
Сборная Украины
16:23
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
4
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Все новости