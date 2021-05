Суд ЕС зарегистрировал иск Суперлиги против UEFA и FIFA

Фото - AFP

Суд Европейского союза (CJEU) зарегистрировал иск представителей европейской Суперлиги к UEFA и FIFA. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Истец обвиняет международные футбольные организации в недобросовестной конкуренции. По его мнению, на участников новосозданного турнира было оказано неправомерное давление.

#ECJ : European Super League claims @UEFA / @FIFAcom in violation of #EU Competition rules in a reference from Madrid Court #football #EuropeanSuperLeague (C-333/21)