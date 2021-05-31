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Суд ЕС зарегистрировал иск Суперлиги против UEFA и FIFA
Известно, в чем сторона несостоявшегося турнира обвиняет организации
Фото - AFP
Суд Европейского союза (CJEU) зарегистрировал иск представителей европейской Суперлиги к UEFA и FIFA. Об этом сообщает пресс-служба органа.
Истец обвиняет международные футбольные организации в недобросовестной конкуренции. По его мнению, на участников новосозданного турнира было оказано неправомерное давление.
#ECJ : European Super League claims @UEFA / @FIFAcom in violation of #EU Competition rules in a reference from Madrid Court #football #EuropeanSuperLeague (C-333/21)— EU Court of Justice (@EUCourtPress) May 31, 2021
Напомним, 19 апреля 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Уже спустя два дня большинство участников покинули проект.
Ранее UEFA подтвердил возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов.
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