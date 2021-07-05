Судаков: «Один день в «Шахтере», но уже столько нового»

Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков оценил пресс-службе клуба первые тренировки под руководством Роберто Де Дзерби.

Я один день здесь, но уже много впечатлений. Де Дзерби - интересный тренер. Хочет игру через пас, через контроль мяча. Вчера был личный разговор с ним. Думаю, даже болельщики уже видят разницу с тем, что было раньше. Прибавили. Думаю, для фанов будет много нового - выход из обороны, позиционная атака.

Много нового для украинского футбола, такого еще не было. Я у нас такого не видел. Уверен, что к сезону все будет более чем отлично».