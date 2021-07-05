«Шахтер» в конце матча вырвал победу над клубом Третьей лиги Германии
Судаков: «Один день в «Шахтере», но уже столько нового»
Полузащитник – о тренировках с Де Дзерби
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков оценил пресс-службе клуба первые тренировки под руководством Роберто Де Дзерби.
«Усталость накопилась психологическая в сборной, так как особо не играл. Но мы два месяца находились в закрытом состоянии, и это тоже тяжело. Что касается матча, то Де Дзерби спросил, готов ли я уже играть. Ответил, что готов. Схема игры была похожей на сборную, потому что здесь тоже итальянцы, есть много похожего. Например, выход из обороны.
Я один день здесь, но уже много впечатлений. Де Дзерби - интересный тренер. Хочет игру через пас, через контроль мяча. Вчера был личный разговор с ним. Думаю, даже болельщики уже видят разницу с тем, что было раньше. Прибавили. Думаю, для фанов будет много нового - выход из обороны, позиционная атака.
Много нового для украинского футбола, такого еще не было. Я у нас такого не видел. Уверен, что к сезону все будет более чем отлично».
Судаков вместе с Трубиным без отпуска сразу же прибыли в лагерь «Шахтера» после Евро-2020.
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