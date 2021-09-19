Судаков: «В матче с «Реалом» бегал как в тумане»

Георгий Судаков / Фото: ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков в шоу «Футбольный формат» вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов против «Реала» (3:2) в прошлом сезоне.

– Были такие эмоции, что вот я вышел, будто в тумане бегал. В обороне сидели все. Я вышел как нападающий, просто прессинг. Но все ситуации до конца не понимал, вообще не осознавал, что происходит. Мы тогда еще выиграли. Тогда реально фантастика была.

Нас там до матча закидали шапками. Поехали пацанами молодыми, бразильцами, которые мало играли – Тете, Маркос Антонио, Соломон. Без своих лидеров, без Тайсона. Тогда в нас никто не верил. И как-то все получилось, чудо.

Играть против «Реала» тяжело, но думаю, приятно. Против таких клубов удовольствие получаешь. Радовались. Тогда была одна команда, все 20 человек сплотились, одним коллективом, наверное, за счет веры и стремления обыграли «Реал».