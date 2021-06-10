Судаков: «В присутствии молодых ребят в сборной есть заслуга Ротаня»

Руслан Ротань / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился впечатлениями от своего дебюта за национальную команду. Также хавбек оценил вклад тренера «молодежки» Руслана Ротаня в понимание им футбола Андрея Шевченко.

Важно, что общие требования по тактике в первой сборной мне были знакомы – примерно такой же футбол, с такой же игрой в пас, такими же перемещениями ставит в молодежке Руслан Ротань. Заслуга этого тренера в том, что я и многие другие молодые ребята, сейчас находятся в национальной сборной, тоже присутствует.

Безусловно, молодежная сборная Украины провалила в этом году два турнира, в которых участвовала. Это плохо. Но, во-первых, в марте на Antalya Cup нам просто не повезло – по игре мы были предпочтительнее всех команд. Во-вторых, лучше поставить нужный футбол сейчас, пожертвовать результатом, а потом выстрелить в официальных матчах.

Руслан Петрович нам так и говорит: «Выполняйте все требования, а за результат отвечу я». Он не боится ответственности и всегда повторяет: «Мы хотим, чтобы вы попадали в национальную сборную».

Посмотрите, сколько ребят, которые могли бы выступать за молодежку, было сейчас на сборе первой команды – я, Артем Бондаренко, Анатолий Трубин, Александр Сирота, Илья Забарный. Еще раньше через Руслана Ротаня прошли Николай Шапаренко, Богдан Леднев, Денис Попов.

Молодежная сборная сейчас – это как команда из академии серьезного клуба. Главное не столько результат в каком-то турнире, сколько количество выпускников, усвоивших философию игры первой команды.

В молодежке у нас тоже много теорий, и один из ее видов — это совместный просмотр игр национальной команды. Помню, как на Мальте мы смотрели матч первой сборной против Германии. Переживали, поддерживали, обсуждали какие-то нюансы.

Я знаю, что у Руслана Ротаня есть хорошая коммуникация с Андреем Шевченко, и всем ребятам приятно, что Петрович всегда дает хорошие рекомендации, стоит за команду горой. В общем, если работа будет идти в том же направлении, никто не будет опускать руки, чуть подтянется психология, все игроки вернутся в строй, все у нас должно быть хорошо. Я в этом уверен.

В национальной сборной сейчас много молодых футболистов. Говорят, что раньше такого не было – предпочтение отдавалось более опытным исполнителям. Два самых молодых в команде – я и Илья Забарный. Мы с ним в один день родились, поэтому в квадрат заходим вместе.

Я у него спрашивал, в какое время суток он появился на свет. Илья говорит, что точно не помнит, но вроде бы рано утром. Тогда я моложе, но это надо еще проверить. Я ему пока не верю.