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Сульшер: «Еще Фергюсон был близок к покупке Варана»

Француз долго являлся желанной целью МЮ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:50
Сульшер: «Еще Фергюсон был близок к покупке Варана»
Рафаэль Варан / фото - Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» подписал центрального защитника «Реала» Рафаэля Варана.

Главный тренер «дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал трансфер титулованного француза в английский клуб. Специалиста цитирует журналист Лори Уитвелл.

«Я очень доволен тем, что мы смогли приобрести его у «Реала». Варан – проверенный чемпион.

Мы следили за ним много лет. Еще сэр Алекс Фергюсон был близок к его покупке.

С Вараном у нас будет больше вариантов игры».

28-летний защитник мог стать частью МЮ еще в 2011-м году. Тогда француза заприметил тогдашний наставник команды – легендарный сэр Алекс Фергюсон, который пригласил молодого Варана на просмотр.

Но в дело вмешался «Реал Мадрид». Зинедин Зидан увидел в игроке огромный потенциал и вместе с коучем «сливочных» Жозе Моуриньо они смогли выхватить Варана прямо из-под носа у «Юнайтед».

Сам игрок однозначно не прогадал с переездом в Мадрид, ведь стал там звездой мирового масштаба, выиграв в составе «королевского клуба» 4 Лиги Чемпионов, а также получив вызов в сборную Франции, где стал еще и чемпионом мира.

Напомним, бывший форвард МЮ попал в скандал с полуобнаженными девушками.

Павел Харченко
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Теги

Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер

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