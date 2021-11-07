Сульшер – после поражения от «Ман Сити»: «Сейчас МЮ далек от уровня топ-команды»
Сульшер: «На следующий матч МЮ должен выйти как раненый зверь»
В последней встрече манкунианцы уступили «Сити»
10:28
Уле Гуннар Сульшер / Фото: ВВС
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о важности ближайшего перерыва на матчи сборных для команды. Слова специалиста приводит ESPN.
5-м месте в таблице чемпионата Англии.
«На матч с «Уотфордом» нам нужно выйти с менталитетом раненого зверя.
Перерыв на матчи сборных случился в удачный для нас момент. У нашей команды был сложный отрезок, мы его преодолели, но сегодня сделали большой шаг назад».
В 11-м туре АПЛ МЮ уступил дома «Манчестер Сити» (0:2). Команда Сульшера идет на 5-м месте в таблице чемпионата Англии.
Следующий матч против «Уотфорда» МЮ проведет 20-го ноября.
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