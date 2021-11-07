Сульшер: «На следующий матч МЮ должен выйти как раненый зверь»

Уле Гуннар Сульшер / Фото: ВВС

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о важности ближайшего перерыва на матчи сборных для команды. Слова специалиста приводит ESPN.

«На матч с «Уотфордом» нам нужно выйти с менталитетом раненого зверя.

Перерыв на матчи сборных случился в удачный для нас момент. У нашей команды был сложный отрезок, мы его преодолели, но сегодня сделали большой шаг назад».