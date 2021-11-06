Сульшер – после поражения от «Ман Сити»: «Сейчас МЮ далек от уровня топ-команды»

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 11-го тура АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

После поражения от «Ливерпуля» (0:5) был сложный период. Я не могу посмотреть на себя и сказать, мол, хочу, чтобы команда играла именно так.

У нас с клубом регулярное, прямое и честное общение. Я работаю в «Манчестер Юнайтед» и хочу лучшего для клуба. Пока я здесь, хочу совершенствовать команду.

На данный момент мы далеки от топ-команд. Требования ко мне и игрокам будут высокими. Мы должны вернуться к тому, как начинали выглядеть на определенном отрезке. У нас есть игроки для этого».