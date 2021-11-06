Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити». Как это было
Сульшер – после поражения от «Ман Сити»: «Сейчас МЮ далек от уровня топ-команды»
Манкунианцы без шансов уступили «горожанам» на «Олд Траффорд»
18:20
Уле Гуннар Сульшер / Фото: Twitter
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 11-го тура АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.
«Сейчас очень трудно говорить. Мы плохо начали, Де Хеа держал нас в игре, а соперник забил в своем стиле. Такого не должно происходить.
После поражения от «Ливерпуля» (0:5) был сложный период. Я не могу посмотреть на себя и сказать, мол, хочу, чтобы команда играла именно так.
У нас с клубом регулярное, прямое и честное общение. Я работаю в «Манчестер Юнайтед» и хочу лучшего для клуба. Пока я здесь, хочу совершенствовать команду.
На данный момент мы далеки от топ-команд. Требования ко мне и игрокам будут высокими. Мы должны вернуться к тому, как начинали выглядеть на определенном отрезке. У нас есть игроки для этого».
Напомним, МЮ пропускает уже 14 матчей подряд в родных стенах.
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