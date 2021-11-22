Сульшер – первый за 49 лет тренер «Манчестер Юнайтед», который не выиграл ни одного трофея с командой

Норвежец покинул клуб

Фото: BBC

«Манчестер Юнайтед» уволил Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

Норвежец вошел в историю клуба. Он первый за 49 лет тренер команды, который покинул ее, не выиграв ни одного трофея. В последний раз подобное в МЮ было в 1972 году – тогда без титулов команду покинул ирландец Фрэнк О’Фаррелл.

С тех пор каждый тренер выигрывал с клубом хоть какой-то трофей – до Сульшера, сообщает BBC.

При этом, МЮ Сульшера играл в финале Лиги Европы в прошлом году, однако уступил «Вильярреалу».

Место норвежца может занять еще один экс-игрок МЮ.