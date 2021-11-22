«Манчестер Юнайтед» может возглавить еще один экс-игрок клуба
Сульшер – первый за 49 лет тренер «Манчестер Юнайтед», который не выиграл ни одного трофея с командой
Норвежец покинул клуб
22 ноября 12:10
Фото: BBC
«Манчестер Юнайтед» уволил Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера.
Норвежец вошел в историю клуба. Он первый за 49 лет тренер команды, который покинул ее, не выиграв ни одного трофея. В последний раз подобное в МЮ было в 1972 году – тогда без титулов команду покинул ирландец Фрэнк О’Фаррелл.
С тех пор каждый тренер выигрывал с клубом хоть какой-то трофей – до Сульшера, сообщает BBC.
При этом, МЮ Сульшера играл в финале Лиги Европы в прошлом году, однако уступил «Вильярреалу».
Место норвежца может занять еще один экс-игрок МЮ.
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