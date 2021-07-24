Сульшер: «Санчо станет неотъемлемой частью моего состава на долгие годы»
Сульшер продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Норвежец останется в команде еще на три года
14:10
Фото: Sky Sports
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером.
Контракт с норвежцем подписан до 2024-го года. Также есть опция продления еще на сезон.
Он возглавил команду в 2018-м году, сменив Жозе Моуриньо. В прошлом сезоне команда заняла второе место и дошла до финала Лиги Европы.
Накануне, клуб подписал игрока «Боруссии» Д Джейдона Санчо. Также клуб ведет переговоры по Рафаэлю Варану.
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