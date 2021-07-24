Сульшер продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Норвежец останется в команде еще на три года

Фото: Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером.

Контракт с норвежцем подписан до 2024-го года. Также есть опция продления еще на сезон.

Он возглавил команду в 2018-м году, сменив Жозе Моуриньо. В прошлом сезоне команда заняла второе место и дошла до финала Лиги Европы.

Накануне, клуб подписал игрока «Боруссии» Д Джейдона Санчо. Также клуб ведет переговоры по Рафаэлю Варану.