Сульшер: «Санчо станет неотъемлемой частью моего состава на долгие годы»

Джейдон Санчо / Фото - Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался в интервью пресс-службе клуба о трансфере полузащитника Джейдона Санчо.

Его статистика забитых мячей и результативных передач говорит сама за себя. Джейдон даст команде невероятную скорость, голевое чутье и креатив.

«Олд Траффорд» же предоставит ему платформу для реализации таланта и даст возможность выступать на высочайшем уровне. Для игрока его возраста Джейдон уже добился многого и проявил смелость поехать за рубеж и показать себя там. Мы все с нетерпением ждем возможности поприветствовать Джейдона в команде, ведь мы уже готовимся к новому сезону.