Санчо: «Благодарен «Боруссии», но хотел вернуться в Англию»
Сульшер: «Санчо станет неотъемлемой частью моего состава на долгие годы»
Тренер МЮ высказался о подписании звездного новичка
23 июля 18:05
Джейдон Санчо / Фото - Манчестер Юнайтед
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался в интервью пресс-службе клуба о трансфере полузащитника Джейдона Санчо.
Джейдон соответствует тому типу игрока, которого я хотел видеть в своей команде. Это футболист атаки в лучших традициях «Манчестер Юнайтед». Он станет неотъемлемой частью моего состава на долгие годы. Уже не можем дождаться раскрытия его потенциала.
Его статистика забитых мячей и результативных передач говорит сама за себя. Джейдон даст команде невероятную скорость, голевое чутье и креатив.
«Олд Траффорд» же предоставит ему платформу для реализации таланта и даст возможность выступать на высочайшем уровне. Для игрока его возраста Джейдон уже добился многого и проявил смелость поехать за рубеж и показать себя там. Мы все с нетерпением ждем возможности поприветствовать Джейдона в команде, ведь мы уже готовимся к новому сезону.
Сам Санчо также поделился эмоциями от своего перехода в английский клуб.
Комментарии 0