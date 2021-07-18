Сульшер: «В АПЛ можно потерять титул за первые 7 туров»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги победного матча с «Дерби Каунти» (1:2). Слова наставника приводит официальный сайт клуба.
«Было заметно, что «Дерби» опережает нас в подготовке где-то на недельку. Для нас это был первый матч, и нужно определенное время для того, чтобы поймать ритм. Но мы победили – и этим парням полезно прочувствовать это.
У молодых ребят будет все меньше и меньше времени – так все устроено. Нам нужно начать сезон лучше, чем в прошлом году. Тогда начало нам не удалось.
Думаю, что конкуренция в АПЛ возросла. Когда я сам играл, в каждом сезоне «МЮ» боролся за титул где-то с одним клубом. Поэтому сейчас очень важно не отпускать лидера в первые 6-7 матчей. За первые 6-7 матчей АПЛ не выиграть, а вот шанс на титул потерять можно».
Минувший сезон МЮ закончил на второй строчке английского чемпионата, отстав от чемпиона «Манчестер Сити» на 12 очков.
У «дьяволов» был шанс выиграть другой титул – Лигу Европы, но в финале подопечные Сульшера уступили главному триумфатору в истории турнира Унаи Эмери, который привел к победе «Вильярреал».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» купит звездного защитника «Реала».
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