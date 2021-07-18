Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Сульшер: «В АПЛ можно потерять титул за первые 7 туров»

Конкуренция в чемпионате Англии – сумасшедшая
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:40
Сульшер: «В АПЛ можно потерять титул за первые 7 туров»
Оле-Гуннар Сульшер / фото - Eurosport

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги победного матча с «Дерби Каунти» (1:2). Слова наставника приводит официальный сайт клуба.

«Было заметно, что «Дерби» опережает нас в подготовке где-то на недельку. Для нас это был первый матч, и нужно определенное время для того, чтобы поймать ритм. Но мы победили – и этим парням полезно прочувствовать это.

У молодых ребят будет все меньше и меньше времени – так все устроено. Нам нужно начать сезон лучше, чем в прошлом году. Тогда начало нам не удалось.

Думаю, что конкуренция в АПЛ возросла. Когда я сам играл, в каждом сезоне «МЮ» боролся за титул где-то с одним клубом. Поэтому сейчас очень важно не отпускать лидера в первые 6-7 матчей. За первые 6-7 матчей АПЛ не выиграть, а вот шанс на титул потерять можно».

Минувший сезон МЮ закончил на второй строчке английского чемпионата, отстав от чемпиона «Манчестер Сити» на 12 очков.

У «дьяволов» был шанс выиграть другой титул – Лигу Европы, но в финале подопечные Сульшера уступили главному триумфатору в истории турнира Унаи Эмери, который привел к победе «Вильярреал».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» купит звездного защитника «Реала».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Манчестер Юнайтед» купит Варана за 50 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» купит Варана за 50 миллионов евро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 июля 12:51
Защитник «Атлетико пытается уговорить клуб отпустить его в «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Атлетико пытается уговорить клуб отпустить его в «Манчестер Юнайтед»
Футбол Примерa (Испания)
17 июля 11:50
МЮ предложил Варану солидный контракт
МЮ предложил Варану солидный контракт
Футбол Примерa (Испания)
15 июля 18:13
МЮ презентовал новую форму, которая выполнена в ретро-стиле
МЮ презентовал новую форму, которая выполнена в ретро-стиле
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 июля 12:59
Травмировался, когда промазывал с пенальти? Рэшфорд перенесет операцию на плече
Травмировался, когда промазывал с пенальти? Рэшфорд перенесет операцию на плече
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14 июля 09:11
«Вест Хэм» может подписать полноценный контракт с Лингардом
«Вест Хэм» может подписать полноценный контракт с Лингардом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 июля 14:18

Новости: Футбол

Сульшер: «В АПЛ можно потерять титул за первые 7 туров»
Сульшер: «В АПЛ можно потерять титул за первые 7 туров»
Премьер-Лига (Англия)
19:40
Стало известно, кто может заменить «Рух» в УПЛ
Стало известно, кто может заменить «Рух» в УПЛ
Украинская Премьер-лига
19:20
«Минаю» больше не грозит трансферный бан
«Минаю» больше не грозит трансферный бан
Украинская Премьер-лига
19:14
Довбык рассказал, как играл вместе с ван дер Вартом
Довбык рассказал, как играл вместе с ван дер Вартом
Украинская Премьер-лига
18:36
«Вест Хэм» хочет продать Ярмоленко за смешную сумму
«Вест Хэм» хочет продать Ярмоленко за смешную сумму
Украинские легионеры
18:17
Луческу: «Тейшейра подходит под менталитет игры «Бешикташа»
Луческу: «Тейшейра подходит под менталитет игры «Бешикташа»
Украинская Премьер-лига
18:07
«Сборники» – на месте. Стартовый состав «Динамо» на товарищеский матч
«Сборники» – на месте. Стартовый состав «Динамо» на товарищеский матч
Украинская Премьер-лига
17:38
Аутсайдер итальянского чемпионата интересуется Коваленко
Аутсайдер итальянского чемпионата интересуется Коваленко
Серия А (Италия)
17:25
Довбык рассказал о своем переходе в «Мидтьюлланд»
Довбык рассказал о своем переходе в «Мидтьюлланд»
Украинская Премьер-лига
17:03
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
29
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Все новости