Сульшер: «В АПЛ можно потерять титул за первые 7 туров»

Оле-Гуннар Сульшер / фото - Eurosport

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги победного матча с «Дерби Каунти» (1:2). Слова наставника приводит официальный сайт клуба.

У молодых ребят будет все меньше и меньше времени – так все устроено. Нам нужно начать сезон лучше, чем в прошлом году. Тогда начало нам не удалось.

Думаю, что конкуренция в АПЛ возросла. Когда я сам играл, в каждом сезоне «МЮ» боролся за титул где-то с одним клубом. Поэтому сейчас очень важно не отпускать лидера в первые 6-7 матчей. За первые 6-7 матчей АПЛ не выиграть, а вот шанс на титул потерять можно».