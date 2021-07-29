Сульшер: «Я не могу просить о большей поддержке у руководства МЮ, получая двух футболистов такого уровня»

Варан и Санчо переехали в Манчестер

Уле Гунна Сульшер / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о переходе защитника Рафаэля Варана и хавбека Джейдона Санчо в его команду. Слова специалиста приводит Sky Sports.

«Как я уже говорил, тренер счастливее, если сделки закрыты рано, и в этом году у нас получилось все уладить. Думаю, что два наших новичка сделают огромную разницу. Они будут иметь большое значение и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.

Рафаэль Варан в идеальном возрасте для центрального защитника. Они с Харри Магуайром ровесники, Варан на год старше Эрика Бэйли и на пару лет старше, чем Виктор Линделеф. Так что я получил прекрасную бригаду центральных защитников.

То же самое можно сказать и про Джейдона Санчо. У нас много молодых нападающих, и это впечатляет. Тренер и не может просить о большей поддержке, получая двух футболистов такого уровня так рано.

Раньше мы дотягивали сделки до конца трансферного окна. Теперь мы в хорошем положении. Предсезонка в год крупного турнира сборных – это всегда сложно, не говоря о пандемии.

У нас все еще много молодых игроков. Все игроки, проходившие предсезонку с нами, поработали очень хорошо. Теперь они немного оторвались от остальных.

У нас нет времени на догонялки. Остальные футболисты вернулись позже, у них нет должной подготовки к сезону, они не в форме. У них могут возникнуть проблемы с попаданием в состав, потому что сейчас команда хороша».

Напомним, Варан мог оказаться в МЮ и раньше, но «Реал» увел защитника у английской команды.