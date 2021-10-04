Сульшер: «Я уверен, что МЮ сможет достичь успеха»

Оле-Гуннар Сульшер / фото - Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 7-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1), а также ответил критикам, сомневающимся в его профессионализме. Цитирует тренера портал ESPN.

Нам нужно проделать большую работу, нужно прибавлять, я это понимаю. Я верю во всех игроков и тренеров, которые у нас есть. Да, если говорить коротко, то я уверен, что мы можем достичь успеха».