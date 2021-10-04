Сульшер: «Я уверен, что МЮ сможет достичь успеха»

Чемпионат мира по борьбе-2021. Трансляция на XSPORT
17:30
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 7-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1), а также ответил критикам, сомневающимся в его профессионализме. Цитирует тренера портал ESPN.
«Я уверен в своей работе, мы можем выжать максимум из нашего состава. В сентябре много чего произошло. Мы начали задействовать Варана, Санчо с нами лишь с августа, появился Криштиану.
Нам нужно проделать большую работу, нужно прибавлять, я это понимаю. Я верю во всех игроков и тренеров, которые у нас есть. Да, если говорить коротко, то я уверен, что мы можем достичь успеха».
Напомним, МЮ подарил Хабибу именную футболку.
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