«Единственный способ взять Хабиба на прием». Жорж Сен-Пьер показал, как задушить Нурмагомедова
Еще одна легенда под номером 7. МЮ подарил Хабибу именную футболку
Непобежденный чемпион UFC посетил «Олд Траффорд»
2 октября 20:58
Хабиб Нурмагомедов / фото - Twitter МЮ
Пресс-служба «Maнчестер Юнайтед» в своем официальном Twitter разместила новый пост, показав непобежденного экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, запечатленного с именной футболкой клуба.
«Добро пожаловать на «Олд Траффорд», Хабиб».
Welcome to Old Trafford, Khabib #MUFC | #MUNEVE pic.twitter.com/DqkIKNafRu— Manchester United (@ManUtd) October 2, 2021
Напомним, Сен-Пьер показал, как словить Нурмагомедова на удушающий.