Источник: Супряга – приоритет №1 для «Дженоа»
Супряга больше не нужен? «Дженоа» договорилось с форвардом «Аталанты»
Форвард может остаться в украинском чемпионате
16:19
Владислав Супряга / фото - dynamo.kiev
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга является одним из главных претендентов на роль форварда «Дженоа».
Генуэзцы сейчас планируют продать Элдора Шомуродова в «Рому» и купить ему на замену другого нападающего. Украинец является одним из самых интересных вариантов для итальянского клуба.
Но как сообщает Calciomercato, генуэзцы готовы сделать выбор в пользу Сама Ламмерса из «Аталанты». Боссы клуба уже договорились с нидерландцем и готовы арендовать его у «богини» с правом выкупа.
Таким образом, покупать Супрягу за 10 миллионов, которые требует «Динамо», «Дженоа» уже будет не нужно.
Также в «Рому» может переехать Роман Яремчук. Как Супряга и Яремчук могут помешать друг другу оказаться в Серии А.
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