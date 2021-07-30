Супряга больше не нужен? «Дженоа» договорилось с форвардом «Аталанты»

Форвард может остаться в украинском чемпионате

Владислав Супряга / фото - dynamo.kiev

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга является одним из главных претендентов на роль форварда «Дженоа».

Генуэзцы сейчас планируют продать Элдора Шомуродова в «Рому» и купить ему на замену другого нападающего. Украинец является одним из самых интересных вариантов для итальянского клуба.

Но как сообщает Calciomercato, генуэзцы готовы сделать выбор в пользу Сама Ламмерса из «Аталанты». Боссы клуба уже договорились с нидерландцем и готовы арендовать его у «богини» с правом выкупа.

Таким образом, покупать Супрягу за 10 миллионов, которые требует «Динамо», «Дженоа» уже будет не нужно.

Также в «Рому» может переехать Роман Яремчук. Как Супряга и Яремчук могут помешать друг другу оказаться в Серии А.