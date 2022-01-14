Супряга и Кулач отправятся на сбор с «Динамо»

Стало известно, когда решится судьба форвардов

Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» вышло из отпуска. 17 января команда отправится на первый сбор в Испании.

На нем должны присутствовать нападающие Владислав Супряга, Владислав Кулач, Эрик Рамирес и Илья Шкурин. Форвардам будет дан шанс проявить себя. После этого будет решена их дальнейшая судьба.

Также из «Черноморца» вернулись некоторые арендованные в первой части сезона футболисты. Им будут искать новые клубы.

Ранее «Динамо» огласило результаты тестирования на коронавирус.