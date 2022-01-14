«Сампдория» пока не контактировала с «Динамо» по Супряге
Супряга и Кулач отправятся на сбор с «Динамо»
Стало известно, когда решится судьба форвардов
14 января 14:13
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» вышло из отпуска. 17 января команда отправится на первый сбор в Испании.
На нем должны присутствовать нападающие Владислав Супряга, Владислав Кулач, Эрик Рамирес и Илья Шкурин. Форвардам будет дан шанс проявить себя. После этого будет решена их дальнейшая судьба.
Также из «Черноморца» вернулись некоторые арендованные в первой части сезона футболисты. Им будут искать новые клубы.
Ранее «Динамо» огласило результаты тестирования на коронавирус.
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