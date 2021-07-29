Супряга в шаге от перехода в «Дженоа»

Украинец может оказаться в Серии А

Владислав Супряга / фото - ФК Динамо

«Дженоа» в скором времени выкупит форварда «Динамо» Владислава Супрягу, сообщает итальянский инсайдер Nicolo Shcira.

Стороны должны подписать контракт до 2026-го года. Генуэзцы заплатят киевскому клубу около 10 миллионов евро.

Но для того, чтобы провернуть этот трансфер итальянский клуб должен сначала продать своего форварда Элдора Шомуродова, чтобы выручить средства на покупку украинца.

Как сообщалось ранее, иранца готова выкупить «Рома», заплатив за него близко 15 миллионов евро. Но главный тренер «волков» Жозе Моуриньо может отказаться покупать нападающего у «Дженоа» и сделать выбор в пользу Романа Яремчука.