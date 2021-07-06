Супряга все еще интересен «Дженоа»

Итальянцы могут вскоре начать переговоры с «Динамо»

Фото: ФК Динамо

«Дженоа» все еще заинтересована в переходе форварда «Динамо» Владислава Супряги.

Клуб ищет усиление для линии атаки. Украинец входит в трансферный список генуэзцев.

Как сообщает gianlucadimarzio.com, «Джеона» хочет начать переговоры с «Динамо», но пока не знает, с какой суммы выходить на контакт с киевлянами.

Супряга забил лишь три мяча в 31-м матче прошлого сезона. Ранее сообщалось, что за игрока «Динамо» попросит около 10 миллионов евро.

Супряга также интересен «Торино».