У Супряги появился конкурент. «Торино» интересны два форварда
Супряга все еще интересен «Дженоа»
Итальянцы могут вскоре начать переговоры с «Динамо»
Фото: ФК Динамо
«Дженоа» все еще заинтересована в переходе форварда «Динамо» Владислава Супряги.
Клуб ищет усиление для линии атаки. Украинец входит в трансферный список генуэзцев.
Как сообщает gianlucadimarzio.com, «Джеона» хочет начать переговоры с «Динамо», но пока не знает, с какой суммы выходить на контакт с киевлянами.
Супряга забил лишь три мяча в 31-м матче прошлого сезона. Ранее сообщалось, что за игрока «Динамо» попросит около 10 миллионов евро.
Супряга также интересен «Торино».
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