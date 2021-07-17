«Дженоа» отказался от Супряги, но нацелился на новоиспеченного чемпиона Европы
Супряга является запасным вариантом для «Дженоа»
Клуб переключился на форварда «Аталанты»
12:28
Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Владислав Супряга еще может перейти в «Дженоа».
Правда, украинец стал запасным вариантом для усиления генуэзцев. Усилия итальянцы переключили на форварда «Аталанты» Сама Ламмерса.
Голландец в приоритете у «Дженоа», ведь игрок уже провел один сезон в Серии А и адаптирован к лиге, сообщает CalcioMercato. Правда, у 24-летнего игрока есть другие варианты развития карьеры.
Генуэзцы вернутся к кандидатуре Супряги, если переговоры с «Аталантой» провалятся.
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