Супряга является запасным вариантом для «Дженоа»

Клуб переключился на форварда «Аталанты»

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга еще может перейти в «Дженоа».

Правда, украинец стал запасным вариантом для усиления генуэзцев. Усилия итальянцы переключили на форварда «Аталанты» Сама Ламмерса.

Голландец в приоритете у «Дженоа», ведь игрок уже провел один сезон в Серии А и адаптирован к лиге, сообщает CalcioMercato. Правда, у 24-летнего игрока есть другие варианты развития карьеры.

Генуэзцы вернутся к кандидатуре Супряги, если переговоры с «Аталантой» провалятся.