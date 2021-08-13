Супряга заинтересовал «Удинезе»

Правда, клуб рассматривает лишь вариант аренды

Фото: dynamo.kiev.ua

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга еще может оказаться в Италии.

Украинец интересен «Удинезе», сообщает TuttomercatoWeb. Фриульский клуб рассматривает подписания форварда.

Правда, «Удинезе» предложит лишь вариант с арендой Супряги с правом выкупа. Ранее такое предложение «Динамо» отклонило от «Дженоа».

Отмечается, что украинская сторона открыта к предложениям. Супряга еще не играл в этом сезоне.