Супряга еще может оказаться в Италии
Супряга заинтересовал «Удинезе»
Правда, клуб рассматривает лишь вариант аренды
14:25
Фото: dynamo.kiev.ua
Нападающий «Динамо» Владислав Супряга еще может оказаться в Италии.
Украинец интересен «Удинезе», сообщает TuttomercatoWeb. Фриульский клуб рассматривает подписания форварда.
Правда, «Удинезе» предложит лишь вариант с арендой Супряги с правом выкупа. Ранее такое предложение «Динамо» отклонило от «Дженоа».
Отмечается, что украинская сторона открыта к предложениям. Супряга еще не играл в этом сезоне.
Комментарии 0