Суркис: «Денег от Лиги чемпионов не хватает на содержание «Динамо»
Президент «Динамо» Игорь Суркис раскрыл в эфире программы «Бомбардир», на какие нужды пойдут призовые от Лиги чемпионов.
Болельщики пусть посчитают, что было за предыдущие три года, когда я вместе со своими партнерами каждый год доставали по 35 – 40 миллионов и тратили на клуб. И мы не играли нигде. Это болельщики не считают?
Давайте так: баланс нужно делать не за один год, а его нужно делать в целом. Не взять и потратить все 30 миллионов от Лиги чемпионов на трансферы. На сегодняшний день даже те деньги, которые мы получили от Лиги чемпионов, не хватает на содержание футбольного клуба «Динамо» Киев.
Я не собираюсь показывать аудит, который делается в клубе каждый год, и мы отчитываемся перед УАФ и UEFA. Но в этом году построено шесть новых полей. Каждое поле стоит минимум 500 тысяч евро. Стадион «Динамо», два поля на базе, одно поле в детской спортивной школе. Это естественные поля с пленкой, которая стелится и вырастает трава. Такое же поле совместно было построено на стадионе НСК «Олимпийский».
Полностью модернизирован манеж: все было вынесено, остались одни стены, поменяны трибуны и поле. Буяльский вышел на это поле и говорит: «Я на таких полях еще не играл». Луческу категорически не признавал манеж со старым покрытием и сказал, что оно травмоопасное.
За год в этот манеж первая команда зайдет пять или десять раз. Он сделан для маленьких деток, которые не могут в таких погодных условиях тренироваться в спортивной школе.
Суркис также рассказал, вел ли переговоры с Андреем Шевченко по поводу должности главного тренера команды.
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