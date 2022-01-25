Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Суркис: «Денег от Лиги чемпионов не хватает на содержание «Динамо»

Президент столичного клуба удивил неожиданным заявлением
Футбол Лига чемпионов UEFA
25 января 22:07
Суркис: «Денег от Лиги чемпионов не хватает на содержание «Динамо»
Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис раскрыл в эфире программы «Бомбардир», на какие нужды пойдут призовые от Лиги чемпионов.

Болельщики пусть посчитают, что было за предыдущие три года, когда я вместе со своими партнерами каждый год доставали по 35 – 40 миллионов и тратили на клуб. И мы не играли нигде. Это болельщики не считают?

Давайте так: баланс нужно делать не за один год, а его нужно делать в целом. Не взять и потратить все 30 миллионов от Лиги чемпионов на трансферы. На сегодняшний день даже те деньги, которые мы получили от Лиги чемпионов, не хватает на содержание футбольного клуба «Динамо» Киев.

Я не собираюсь показывать аудит, который делается в клубе каждый год, и мы отчитываемся перед УАФ и UEFA. Но в этом году построено шесть новых полей. Каждое поле стоит минимум 500 тысяч евро. Стадион «Динамо», два поля на базе, одно поле в детской спортивной школе. Это естественные поля с пленкой, которая стелится и вырастает трава. Такое же поле совместно было построено на стадионе НСК «Олимпийский».

Полностью модернизирован манеж: все было вынесено, остались одни стены, поменяны трибуны и поле. Буяльский вышел на это поле и говорит: «Я на таких полях еще не играл». Луческу категорически не признавал манеж со старым покрытием и сказал, что оно травмоопасное.

За год в этот манеж первая команда зайдет пять или десять раз. Он сделан для маленьких деток, которые не могут в таких погодных условиях тренироваться в спортивной школе.

Суркис также рассказал, вел ли переговоры с Андреем Шевченко по поводу должности главного тренера команды.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Игорь Суркис Динамо Киев Мирча Луческу Виталий Буяльский НСК Олимпийский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Суркис ответил, вел ли переговоры с Шевченко
Суркис ответил, вел ли переговоры с Шевченко
Футбол Украинская Премьер-лига
25 января 20:47
«Динамо» вырвало победу в концовке матча с «Мурсией»
«Динамо» вырвало победу в концовке матча с «Мурсией»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 января 19:48
Суркис назвал условие, при котором «Динамо» будет покупать игроков
Суркис назвал условие, при котором «Динамо» будет покупать игроков
Футбол Украинская Премьер-лига
25 января 18:24
Стали известны условия аренды Леднева в «Фехервар»
Стали известны условия аренды Леднева в «Фехервар»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 22:29
Защитник, призванный заменить Миколенко, вернулся в общую группу
Защитник, призванный заменить Миколенко, вернулся в общую группу
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 18:46
Нещерет: «Подходим к тому, что голкиперы будут играть ногами на уровне с полевыми»
Нещерет: «Подходим к тому, что голкиперы будут играть ногами на уровне с полевыми»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 17:40

Новости: Футбол

Марокко дожал Малави и сыграет против Кот-д`Ивуара или Египта в 1/4-й КАН
Марокко дожал Малави и сыграет против Кот-д`Ивуара или Египта в 1/4-й КАН
В мире
25 января 22:55
Кухаревич: «Все ребята верят, что можно выйти на первую строчку в группе с Францией»
Кухаревич: «Все ребята верят, что можно выйти на первую строчку в группе с Францией»
Сборная Украины
25 января 22:33
Суркис: «Денег от Лиги чемпионов не хватает на содержание «Динамо»
Суркис: «Денег от Лиги чемпионов не хватает на содержание «Динамо»
Лига чемпионов UEFA
25 января 22:07
Петраков сообщил, что отказался от стажировки в «Аталанте»
Петраков сообщил, что отказался от стажировки в «Аталанте»
Сборная Украины
25 января 21:50
Официально. Кузык перешел в «Черноморец»
Официально. Кузык перешел в «Черноморец»
Украинская Премьер-лига
25 января 21:28
Президент «Десны» Левин: «Калитвинцев в ближайшее время вернется в клуб»
Президент «Десны» Левин: «Калитвинцев в ближайшее время вернется в клуб»
Украинская Премьер-лига
25 января 21:09
Суркис ответил, вел ли переговоры с Шевченко
Суркис ответил, вел ли переговоры с Шевченко
Украинская Премьер-лига
25 января 20:47
Петраков рассчитывает на 36 игроков в матче против Шотландии
Петраков рассчитывает на 36 игроков в матче против Шотландии
Сборная Украины
25 января 20:28
Кабо-Верде вдевятером не удержал Мане. Сенегал вышел в четвертьфинал КАН
Кабо-Верде вдевятером не удержал Мане. Сенегал вышел в четвертьфинал КАН
В мире
25 января 20:05
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости