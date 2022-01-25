Суркис: «Денег от Лиги чемпионов не хватает на содержание «Динамо»

Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис раскрыл в эфире программы «Бомбардир», на какие нужды пойдут призовые от Лиги чемпионов.

Давайте так: баланс нужно делать не за один год, а его нужно делать в целом. Не взять и потратить все 30 миллионов от Лиги чемпионов на трансферы. На сегодняшний день даже те деньги, которые мы получили от Лиги чемпионов, не хватает на содержание футбольного клуба «Динамо» Киев.

Я не собираюсь показывать аудит, который делается в клубе каждый год, и мы отчитываемся перед УАФ и UEFA. Но в этом году построено шесть новых полей. Каждое поле стоит минимум 500 тысяч евро. Стадион «Динамо», два поля на базе, одно поле в детской спортивной школе. Это естественные поля с пленкой, которая стелится и вырастает трава. Такое же поле совместно было построено на стадионе НСК «Олимпийский».

Полностью модернизирован манеж: все было вынесено, остались одни стены, поменяны трибуны и поле. Буяльский вышел на это поле и говорит: «Я на таких полях еще не играл». Луческу категорически не признавал манеж со старым покрытием и сказал, что оно травмоопасное.

За год в этот манеж первая команда зайдет пять или десять раз. Он сделан для маленьких деток, которые не могут в таких погодных условиях тренироваться в спортивной школе.