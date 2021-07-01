Экс-защитник «Динамо»: «Клопп сожалел, что не смог подписать меня»
Суркис назвал цену Бущана – источник
«Динамо» готово отпустить голкипера за солидные деньги
Георгий Бущан / Фото: УАФ
Президент «Динамо» Игорь Суркис хочет получить за голкипера команды Георгия Бущана серьезные деньги, сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».
«Пошли пока неофициальные, преимущественно посреднические забросы по цене возможного трансфера «светлого пятна сборной». Пребывая сейчас в жарком Монте-Карло, Суркис отдал распоряжение динамовским переговорщикам начинать диалог с суммы в $15 млн»
В субботу Бущан вместе со сборной Украины сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020. Команда Андрея Шевченко уже прибыла в Италию.
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