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Суркис назвал цену Бущана – источник

«Динамо» готово отпустить голкипера за солидные деньги
Футбол Евро-2020
12:45
Суркис назвал цену Бущана – источник
Георгий Бущан / Фото: УАФ

Президент «Динамо» Игорь Суркис хочет получить за голкипера команды Георгия Бущана серьезные деньги, сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».

«Пошли пока неофициальные, преимущественно посреднические забросы по цене возможного трансфера «светлого пятна сборной». Пребывая сейчас в жарком Монте-Карло, Суркис отдал распоряжение динамовским переговорщикам начинать диалог с суммы в $15 млн»

В субботу Бущан вместе со сборной Украины сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020. Команда Андрея Шевченко уже прибыла в Италию.

Уже известны шансы Украины на победу на Евро-2020

Петр Приходько
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Теги

Георгий Бущан Игорь Суркис Динамо Киев

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