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Суркис – о двух игроках «Динамо»: «Мы ищем для них новые клубы»
По Кулачу Луческу решение еще не принял
Игорь Суркис / Фото: Football.ua
Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «ТаТоТаке» сообщил, что Владимир Костевич и Мохаммед Кадири покинут киевский клуб.
«Костевич и Кадири? Занимаемся поиском клубов для этих футболистов, потому что сейчас на них не рассчитывают. Костевич приходит в себя после тяжелой травмы. Ну и Кадири тоже нужно где-то играть, чтобы его можно было отдать в аренду или продать.
Что касается Кулача – решение по нему будет принято Мистером после возвращения команды со сборов».
Ранее стало известно, что «Динамо» вскоре презентует новую форму.