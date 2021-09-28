Суркис: «Первое место в чемпионате Украины обесценено»

Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал в эфире программы «Великий футбол» о сложной ситуации для Украины в еврокубках.

Первое место в нашем чемпионате обесценено. Если у нас не будет 4 – 5 сильных клубов, мы не будем двигаться. Сейчас рвется «Металлист» – это хорошо. Все видно по турнирной таблице, то, где мы находимся сегодня, можно увидеть по результатам матчей в еврокубках. Мы были на девятом месте в рейтинге UEFA, потом опустились на 10-е, а сейчас еле держимся на 11-й строчке.

Честь и хвала тем президентам клубов, которые поддерживают свои команды. И я, и Ринат Ахметов любим футбол, вкладываем в него не только деньги, но и свое сердце, и душу. Мы работаем на футбол.

Другие президенты клубов должны стремиться делать точно так же. Не только для своего престижа сидеть на трибунах и радоваться, что играет их команда, а нужно обязательно вкладывать деньги, следить за развитием своих команд. Есть клубы, в которых по 4 – 5 месяцев не платится зарплата.