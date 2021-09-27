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Суркис рассказал, что неправильного в назначении Петракова в сборную Украины

Также президент «Динамо» поделился мнением о ситуации с Караваевым и Малиновским
Рио-2016 Сборная Украины
27 сентября 20:26
Суркис рассказал, что неправильного в назначении Петракова в сборную Украины
Александр Петраков / Фото - УАФ

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился в эфире программы «Великий футбол» мнением по поводу назначения Александра Петракова на должность и. о. главного тренера сборной Украины и прокомментировал нынешнюю ситуацию в национальной команде.

Я отношусь абсолютно нормально к самой кандидатуре Петракова, знаю его как человека, который «що має, те несе». Но это первая команда, национальная сборная. Единственное, что неправильно в его назначении – это приставка «и.о.».

Если вы доверяете – назначайте полноценно. Но предупредите: если не будет результата, если сборная не попадет на чемпионат мира, вы его снимите. Зачем нужна эта приставка?

Реброва можно ждать еще долго. Если бы Ребров хотел, за него нужно было бы заплатить компенсацию. А если вы не хотите платить, назначайте главного тренера до прихода Реброва. Но представьте обстановку в команде. Нам говорят, что, если Петраков выведет Украину на чемпионат мира, то он повезет команду. Но я в этом не уверен, что он ее повезет. Тогда как он может выстраивать свою работу?

Считаю, последний отборочный цикл был провальным, это мое мнение. С Францией сыграли успешно, но не взяли очки там, где должны были их брать, в частности, в Казахстане. Потом обвиняются в этом мои футболисты, которые должны вернуться в клуб. Тогда не приглашайте их в сборную, не надо.

Такого не было при Шевченко. Если конкретный футболист не готов, тренер не ставит его в состав или не включает в заявку – в этом мудрость тренера. Но не надо выносить на люди то, что должно быть внутри коллектива. Считаю, сегодня обидели Караваева, а завтра могут обидеть любого другого. Футболисты это все видят.

У меня было множество разговоров с игроками, но все решалось внутри коллектива. А когда моего футболиста, причем, основного, оскорбляют публично в прессе, как его приводить в чувство и в порядок? Я бы посоветовал не выносить ссор из избы. Малиновский – ведущий футболист, нужно находить общий язык.

Суркис также объяснил причины перехода Жерсона Родригеша в «Труа».

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Петраков Игорь Суркис Динамо Киев Руслан Малиновский Александр Караваев

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