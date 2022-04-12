Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Победа Украины в войне не вызывает сомнений у президента «Динамо»
Игорь СуркисПрезидент «Динамо» Игорь Суркис в интервью клубному сайту поделился своим мнением насчет войны в Украине, а также сравнил между собой ВСУ и армию рф:
«То, что сейчас происходит на украинской земле это настоящая человеческая катастрофа. Когда идет война, то сражаются две армии, но на этой войне армия лишь одна – Вооруженные силы Украины. С российской стороны это сборище убийц и садистов. Они пришли на нашу землю убивать, грабить и причинять боль. В военном плане успехи этой орды очень сомнительны, а вот воевать с мирным населением они научились хорошо.
Военные преступления россиян не останутся безнаказанными, я уверен, что рано или поздно они заплатят за все, что совершили в Украине.
Это война за выживание украинского народа. Россияне отрицают право Украины на существование, и надежда только на дипломатию уже испарилась. Мы верим в победу Украины, верим, что наши вооруженные силы сокрушат противника и вернут его туда, откуда он пришел.»
Ранее XSPORT.ua опубликовал интервью капитана «Динамо» Сергея Сидорчука.
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