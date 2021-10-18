«Вест Хэм» Ярмоленко обыграл «Эвертон», догнав «ирисок» и МЮ в турнирной таблице
Суркис: «С удовольствием предоставлю Ярмоленко возможность завершить карьеру в «Динамо»
Президент готов к возвращению бывшего лидера
Фото: Sky Sports
Президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что будет рад возвращению в команду Андрея Ярмоленко.
«Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у Андрея будет желание, я с удовольствием предоставлю ему возможность завершить карьеру в родном клубе.
С огромным уважением отношусь к тому, что он сделал для «Динамо», и считаю его очень порядочным человеком».
Он также интересен турецким клубам.
Ярмоленко выступает за «Вест Хэм», но в этом сезоне появляется лишь на замену в конце матча.
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