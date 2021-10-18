Суркис: «С удовольствием предоставлю Ярмоленко возможность завершить карьеру в «Динамо»

Президент готов к возвращению бывшего лидера

Фото: Sky Sports

Президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что будет рад возвращению в команду Андрея Ярмоленко.

«Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у Андрея будет желание, я с удовольствием предоставлю ему возможность завершить карьеру в родном клубе. С огромным уважением отношусь к тому, что он сделал для «Динамо», и считаю его очень порядочным человеком».

Он также интересен турецким клубам.

Ярмоленко выступает за «Вест Хэм», но в этом сезоне появляется лишь на замену в конце матча.