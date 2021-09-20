Далеко от отца не ушел. Сын Бекхэма подписал первый профессиональный контракт
Сын Бекхэма дебютировал на взрослом уровне
Футболист вышел в стартовом составе
Ромео Бекхэм / Фото - Instagram футболиста
Нападающий Ромео Бекхэм, сын экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма, дебютировал на профессиональном уровне. 19-летний футболист сыграл в третьем по силе дивизионе США.
Форвард вышел в стартовом составе «Форт Лодердейл» в матче против «Торменты» справа в полузащите. Встреча завершилась вничью 2:2, игрок был заменен на 79-й минуте.
Команда, за которую выступает Бекхэм-младший, является фарм-клубом «Интера Майами». Представителем MLS владеет отец футболиста.
Ранее Дэвид Бекхэм вошел в Зал славы АПЛ.
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