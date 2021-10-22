Сюрприз от Петракова. Гармаш вернется в сборную Украины
11 ноября сборную Украины ждет решающий матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины.
Ранее стало известно, что главный тренер национальной команды Александр Петраков решился вернуть в сборную хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского, с которым у него был конфликт.
Но на этом усиления не заканчиваются, ведь по информации источника, специалист также вызовет в команду полузащитника «Динамо» Дениса Гармаша.
Хавбек уверенно проводит этот сезон и является важным игроком в построениях Мирчи Луческу. К тому же наставник киевлян открыл в игроке талант форварда, раз за разом выпуская его в центре нападения.
Петраков провел личную беседу с «динамовцем» и готов предоставить ему место в сборной.
В последний раз Гармаш играл в футболке «сине-желтых» еще в 2017-м году, в матче с Хорватией, в котором украинцы пропустили два безответных гола.
В текущем сезоне у полузащитника 7 голевых действий за 15 матчей в составе столичной команды.
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