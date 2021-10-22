Сюрприз от Петракова. Гармаш вернется в сборную Украины

Хавбек не вызывался в национальную команду больше 4-х лет

Денис Гармаш / фото - ФК Динамо

11 ноября сборную Украины ждет решающий матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины.

Ранее стало известно, что главный тренер национальной команды Александр Петраков решился вернуть в сборную хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского, с которым у него был конфликт.

Но на этом усиления не заканчиваются, ведь по информации источника, специалист также вызовет в команду полузащитника «Динамо» Дениса Гармаша.

Хавбек уверенно проводит этот сезон и является важным игроком в построениях Мирчи Луческу. К тому же наставник киевлян открыл в игроке талант форварда, раз за разом выпуская его в центре нападения.

Петраков провел личную беседу с «динамовцем» и готов предоставить ему место в сборной.

В последний раз Гармаш играл в футболке «сине-желтых» еще в 2017-м году, в матче с Хорватией, в котором украинцы пропустили два безответных гола.

В текущем сезоне у полузащитника 7 голевых действий за 15 матчей в составе столичной команды.