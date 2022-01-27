Из-за чего Лунин не сыграет в 1/4 Кубка Испании, и почему в этом стоит винить Бразилию?
Так Куртуа точно не вытеснишь. Игроки «Реала» не оставили Лунину шансов на тренировке
Но украинцу все же удалось сделать несколько сэйвов
16:38
Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF
Мадридский «Реал» начал мини-предсезонку перед ключевым отрезком сезона под руководством тренера по физподготовке Антонио Пинтуса.
Клубная пресс-служба «сливочных» опубликовала видео, на котором игроки столичного гранда проверяют на прочность украинского голкипера Андрея Лунина.
В большинстве случаев вратарю не оставляли никаких шансов, но он все уже успел совершить несколько ярких спасений.
¡Goles y paradas para todos los gustos! pic.twitter.com/vYageATmsQ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 26, 2022
Из-за чего Лунин не сыграет в 1/4 Кубка Испании, и почему в этом стоит винить Бразилию?
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