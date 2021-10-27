«Такое впечатление, что все ждали завершения игры, чтобы сесть в автобус и уехать». Луческу остался недоволен вторым таймом в матче с «Мариуполем»

Мирча Луческу / Фото: Twitter

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о победе над «Мариуполем» (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

– Мне не понравился второй тайм, не понравилось, как мы на него вышли. И вышедшие на замену игроки, и футболисты, которые играли с первых минут. Они должны понимать, что претензий к игрокам «Динамо» у меня намного больше, чем они себе представляют. Не всех имею в виду, но большинство из тех, которые играли во втором тайме.

В первом тайме играли хорошо, комбинировали, контролировали мяч, забили 2 гола. А потом остановились. Такое впечатление, что все ждали завершения матча, чтобы сесть в автобус и уехать домой. Скорее всего, все уже сконцентрировались на субботнем матче с «Мариуполем» в УПЛ.

– В перерыве не пытались донести игрокам, что матч еще не закончен?

– Что бы я им не говорил, то, как они вышли во втором тайме, было нехорошо. Их отношение к делу.

Говорить о тактических моментах я не вижу смысла, потому что уже через 2 дня мы играем в чемпионате. Будет совсем другой матч.