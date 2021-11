Такой симуляции вы еще не видели. Игрок «Палмейрас» упал на газон после прикосновения арбитра и корчился от боли

Дейверсон / Фото: Getty Images

В финале Кубка Либертадорес между «Палмейрасом» и «Фламенго» (2:1) случилась комичная ситуация.

Игрок «Палмейрас» Дейверсон после легкого прикосновения арбитра встречи упал на газон и начал корчиться от боли. Скорее всего, игрок пытался затянуть время, ведь эпизод случился на последних минутах второго овертайма, «Палмейрас» побеждал 2:1.

Biggest highlight of the Copa Libertadores final.



Deyverson of Palmeiras diving after being touched by the referee.pic.twitter.com/n1meD4Mcso