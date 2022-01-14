Талант «Динамо» назвал Шапаренко лучшим партнером, а игрока «Баварии» – лучшим оппонентом

Назар Волошин / Фото - ФК Динамо Киев

18-летний вингер «Динамо» Назар Волошин вспомнил в каком клубе начинал карьеру. Также футболист поделился впечатлениями от выступлений за юношескую сборную. Слова игрока передает TalenteDor.

Сборная U-19 в элит-раунде отбора на Евро? Всегда приятно играть за сборную. Счастлив, что у меня вышло сделать свой вклад. Надеюсь, мы добьемся успеха.

Лучший игрок, с которым я играл – это Николай Шапаренко. Лучший оппонент – Мамин Саньянг из «Баварии». Мне очень нравится этот футболист. Мы хорошо друг друга знаем.