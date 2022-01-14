Воспитанник «Динамо» усилил среднюю линию «Львова»
Талант «Динамо» назвал Шапаренко лучшим партнером, а игрока «Баварии» – лучшим оппонентом
18-летний вингер – о начале карьеры и выступлениях за сборную
14 января 09:40
Назар Волошин / Фото - ФК Динамо Киев
18-летний вингер «Динамо» Назар Волошин вспомнил в каком клубе начинал карьеру. Также футболист поделился впечатлениями от выступлений за юношескую сборную. Слова игрока передает TalenteDor.
Я начал играть в футбол, когда мне было 5 лет за «Кремень» из Кременчуга. Еще полностью не осознал, что я талантлив. Вся моя семья поддерживала меня. Особенно мой дедушка.
Сборная U-19 в элит-раунде отбора на Евро? Всегда приятно играть за сборную. Счастлив, что у меня вышло сделать свой вклад. Надеюсь, мы добьемся успеха.
Лучший игрок, с которым я играл – это Николай Шапаренко. Лучший оппонент – Мамин Саньянг из «Баварии». Мне очень нравится этот футболист. Мы хорошо друг друга знаем.
Волошин также раскрыл идею оригинального празднования разгрома «Барселоны».
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