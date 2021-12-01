Экс-вратарь «Милана»: «Рад, что Шевченко вернулся в Италию»
Тасотти: «Шевченко будет непросто перестроить «Дженоа»
Украинский тренер сегодня проведет матч против «Милана»
19:06
Тасотти и Шевченко / Фото: Getty Images
Мауро Тасотти, ассистент Андрея Шевченко в «Дженоа» рассказал об украинском наставнике. Его слова приводит Tuttomercato.
«Он очень спокойный человек, его нелегко вывести из себя. После опыта в сборной Украины он очень хотел поработать с клубом. Тренировать каждый день – это совсем другое, он сразу согласился. Он приезжает на базу утром и уезжает вечером, мы должны идеально ко всему готовиться.
Какой будет «Дженоа» Шевченко? Эта команда была построена определенным образом, и непросто перестроить ее на другую систему, особенно учитывая, что очень много травмированных. Я не говорю, что ее невозможно изменить, но мы все оценим, когда все вернутся. Сейчас мало альтернатив и мало времени для работы».
Напомним, сегодня Шевченко сыграет против «Милана» в 15-м туре Серии А.
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