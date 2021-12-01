Тасотти: «Шевченко будет непросто перестроить «Дженоа»

Тасотти и Шевченко / Фото: Getty Images

Мауро Тасотти, ассистент Андрея Шевченко в «Дженоа» рассказал об украинском наставнике. Его слова приводит Tuttomercato.

Какой будет «Дженоа» Шевченко? Эта команда была построена определенным образом, и непросто перестроить ее на другую систему, особенно учитывая, что очень много травмированных. Я не говорю, что ее невозможно изменить, но мы все оценим, когда все вернутся. Сейчас мало альтернатив и мало времени для работы».