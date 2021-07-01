Тассотти: «Малиновский готов не на 100%»
Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти рассказал Radio 24 о физическом состоянии одного из лидеров национальной команды Руслана Малиновского:
«Исторический результат для Украины. Люди празднуют, а мы счастливы, что доставили им это удовольствие. Сборная – это зеркало чемпионата. Украинцы сейчас переживают хороший период.
Зинченко сейчас сильный игрок на международном уровне. Он легко может играть на позиции меццалы. В «Ман Сити» играет фуллбэка, но лишь частично.
Малиновский имеет физические проблемы. Стараемся их решить. Он готов не на 100%, но имеет сумасшедшие качества. У него молниеносный удар, опасен в неактивной фазе атаки».
В победном матче со шведами Малиновский начал матч на скамейке запасных и вышел усилять игру во втором тайме. Полузащитник набирает оптимальную форму и надеется выйти в основном составе на матч с Англией.
Напомним, стало известно, кто рассудит матч Украина – Англия.
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