Тассотти: «Малиновский готов не на 100%»

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Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти рассказал Radio 24 о физическом состоянии одного из лидеров национальной команды Руслана Малиновского:

Зинченко сейчас сильный игрок на международном уровне. Он легко может играть на позиции меццалы. В «Ман Сити» играет фуллбэка, но лишь частично.

Малиновский имеет физические проблемы. Стараемся их решить. Он готов не на 100%, но имеет сумасшедшие качества. У него молниеносный удар, опасен в неактивной фазе атаки».