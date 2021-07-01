Малиновский: «Шевченко сказал, что не нужно считать, что мы уже чего-то добились»
Тассотти: «Милан» – наш дом. Шевченко задумается о возвращении туда»
Ассистент главного тренера сборной Украины считает, что приход в итальянский клуб – вопрос времени
19:17
Мауро Тассотти / Фото - Footboom
Мауро Тассотти, ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, поделился мыслями о будущем специалиста. Слова итальянца передает Milannews24.
У меня присутствует уверенность в том, что Шевченко задумается о переходе в «Милан», если поступит соответствующее приглашение. Как мне видится, у него есть надежда однажды вернуться туда, где был успешен как футболист. У меня есть еще несколько лет, и я не думаю об этом. Милан – наш дом.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Украины Роман Яремчук может оказаться в «Милане».
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