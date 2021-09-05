Тассотти: «Мы были готовы продолжить работу в сборной Украины. Можете себе представить, как мы были растеряны»

Фото: УАФ

Бывший ассистент тренер сборной Украины Мауро Тассотти сообщил, что весь тренерский штаб был готов продлить контракт с национальной командой.

Что касается контракта, то мы были готовы и настроены идти вперед. Продолжать тут. Нам это казалось абсолютно логичным завершением последнего периода работы. Подготовка к чемпионату мира. И вдруг все случилось таким образом. Это непонятно. Я по этому поводу звонил Андрею. Можете себе представить, как мы были растеряны.

Я могу только поблагодарить всех, от кого зависели, и с кем были связаны наши отношения с Украиной. За наше пребывание тут, за наше сотрудничество».