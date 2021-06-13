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Тассотти: «Украина хотела бы удивить на Евро, но турнир короткий, а соперники сильные»

Тренер команды поделился ожиданиями от чемпионата Европы
Футбол Сборная Украины
13 июня 23:23
Тассотти: «Украина хотела бы удивить на Евро, но турнир короткий, а соперники сильные»
Фото: УАФ

Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти поделился ожиданиями Sky Sport Italia от выступления команды на Евро-2020.

«Мы хотели бы удивить, но это сложно, ведь турнир короткий, а соперники сильные. Отдадим все, что имеем».

К чему вы будете стремиться?

«Играть на полную. Нидерланды немного позади топ-сборных Европы. Мы у них дома, наших фанов немного, но они дадут о себе знать».

Мечта – матч против Италии?

«Сначала нужно выйти из группы. Знаем, что потом предстоит встретиться с сильными командами. Это может быть и Италия. Но мы в сложной группе. Мы должны бороться с каждой командой, в том числе – с Нидерландами».

Андрей Шевченко назвал главную задачу Украины на Евро-2020.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Мауро Тассотти

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