Мораес: «Болею за наш успех. Слава Украине!»
Тассотти: «Украина хотела бы удивить на Евро, но турнир короткий, а соперники сильные»
Тренер команды поделился ожиданиями от чемпионата Европы
13 июня 23:23
Фото: УАФ
Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти поделился ожиданиями Sky Sport Italia от выступления команды на Евро-2020.
«Мы хотели бы удивить, но это сложно, ведь турнир короткий, а соперники сильные. Отдадим все, что имеем».
К чему вы будете стремиться?
«Играть на полную. Нидерланды немного позади топ-сборных Европы. Мы у них дома, наших фанов немного, но они дадут о себе знать».
Мечта – матч против Италии?
«Сначала нужно выйти из группы. Знаем, что потом предстоит встретиться с сильными командами. Это может быть и Италия. Но мы в сложной группе. Мы должны бороться с каждой командой, в том числе – с Нидерландами».
Андрей Шевченко назвал главную задачу Украины на Евро-2020.
Комментарии 0