«Таврия» вернула тренера, приводившего ее к победе в Кубке Украины

Специалист руководил командой в 2008 – 2010 годах

Сергей Пучков / Фото - Таврия

Главным тренером «Таврии» стал Сергей Пучков. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На встрече с президентом представителя Второй лиги была поставлена цель – повышение в классе. Первый сбор команды запланирован на 20 июня.

Пучков ранее тренировал «Таврию» в 2008 – 2010 годах. Вместе с командой он завоевал Кубок Украины-09/10.

В минувшем сезоне коллектив до весны боролся за выход в Первую лигу. Однако «Металл», «Кривбасс» и запорожский «Металлург» финишировали выше.

Ранее сообщалось, что «Металл» арендовал защитника «Атлетико Минейро».