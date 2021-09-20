Юрий Гура: «На матчи с «Шахтером» и «Динамо» команду не нужно настраивать»
Тайсон: «Шахтер» хотел продлить меня на два года»
Полузащитник вернулся в Бразилию
Фото: Globo
Полузащитник «Интернасьоналя» Тайсон сообщил Gávea News, что «Шахтер» предлагал ему остаться в команде.
«Шахтер» предлагал мне продлить контракт на 2 года, но я уже был намерен вернуться «Интернасьональ».
Филипе Луис предлагал мне перейти во «Фламенго», но я уже знал, что вернусь в «Интернасьональ».
Тайсон расторг контракт с «Шахтером» весной. Тогда же он вернулся в Бразилию.
Ранее игрок признался, что покинул Украину из-за расизма.