Тайсон: «Шахтер» хотел продлить меня на два года»

Полузащитник вернулся в Бразилию

Фото: Globo

Полузащитник «Интернасьоналя» Тайсон сообщил Gávea News, что «Шахтер» предлагал ему остаться в команде.

«Шахтер» предлагал мне продлить контракт на 2 года, но я уже был намерен вернуться «Интернасьональ».

Филипе Луис предлагал мне перейти во «Фламенго», но я уже знал, что вернусь в «Интернасьональ».

Тайсон расторг контракт с «Шахтером» весной. Тогда же он вернулся в Бразилию.

Ранее игрок признался, что покинул Украину из-за расизма.