Тебас: «Месси не сможет подписать контракт с «Барселоной» на прежних условиях»
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался по поводу продления контракта Лионеля Месси с «Барселоной», а также о возможном переходе аргентинца в «Манчестер Сити». Слова функционера приводит Sky Sports.
«Он не сможет подписать контракт с «Барселоной» на прежних условиях, это невозможно. Я не думаю, что какой-либо европейский клуб сможет заплатить такую сумму.
«Манчестер Сити» потерял 270 миллионов евро [во время пандемии], поэтому очевидно, что они даже не могут рассматривать возможность подписать Месси с той же зарплатой.
Если же они это сделают, то это будет финансовый допинг. Я и Гвардиоле говорил об этом. Прямо сказал ему: «Вы бы выиграли столько титулов без такого финансового допинга?».
Такие вещи действительно разрушают футбол. Речь в этом случае идет не о настоящих деньгах, потому что они генерируются не клубами. Если деньги в футбольной индустрии генерируются не футболом, это вызывает инфляцию. Плохую инфляцию.
Это просто портит футбол, потому что клубы живут не по средствам. Нам нужно действительно бороться с этим, и мы будем продолжать делать это постоянно.
Это одна из наших нерешенных проблем в европейском футболе, и если она не будет решена в ближайшее время, это может привести нас к очень сложной финансовой ситуации».
Ранее Месси официально стал свободным агентом, так как его контракт с «Барселоной» подошел к концу. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что переговоры с аргентинцем по новому контракту проходят хорошо.
Тем не менее, у каталонцев не лучшее финансовое положение, и Лапорта придумал схему, с помощью которой клуб сможет выплачивать аргентинцу высокую зарплату, но Тебас выступил категорически против этой махинации.
Пока что аргентинец находится в расположении сборной Аргентины, где ему предстоит сыграть в финале Копа Америка с Бразилией. Хосе Чилаверт заявил, что легендарной «десятке» придется играть против судей.
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