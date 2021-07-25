Теплый прием. Новичку Первой лиги отгрузили шесть мячей

«Прикарпатье» показало «Ужгороду», что тот находится уже не в низшем профессиональном дивизионе

Фото - ФК Прикарпатье

В первом туре украинской Первой лиги «Прикарпатье» на выезде разгромило «Ужгород».

Уже в первом тайме счет стал неприличным. Еще и один из пяти мячей оказался автоголом Федака. Дублем отличился Барчук, по голу оформили Рудюк и Цюцюра.

После перерыва «Прикарпатье» несколько сбавило обороты. Однако Рудюк не ушел без дубля, установив окончательный счет встречи.

Напомним, «Ужгород» повысился в классе из Второй лиги.

Первая лига, 1 тур

«Ужгород» – «Прикарпатье» 0:6

Голы: Федак, 32 (автогол), Барчук, 8, 29, Рудюк, 34, 74, Цюцюра, 42

«Ужгород»: Готра, Федак, Допилка, Сартина (Кобеляш, 46), Ряшко, Шкиндер, Выскребенцев (Чонка, 57), Пуканыч (Дуран, 63), Ференцик (Мердеев, 46), Пыняшко, Хомченко (Тищук, 63).

«Прикарпатье»: Новак, Француз, Матушевский, Лень, Сикач, Семотюк (Дитко, 77), Сондей (Геник, 68), Рудюк, Цюцюра (Кузьмин, 53), Барчук (Горбаченко, 66), Волошинович (Воробчак, 56).

Предупреждения: Барчук, Воробчак