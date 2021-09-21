Куман: «Барселоне» пришлось со 2-й минуты играть против команды, которая убивала время»
Тер Штеген: «Ничья с «Гранадой» – хороший результат для «Барселоны»
А не лукавит ли вратарь каталонской команды?
09:32
Марк-Андре тер Штеген / Фото: Eurosport
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре те Штеген высказался о ничьей с «Гранадой» (1:1) в матче 5-го тура Примеры. Слова специалиста приводит Marca.
«Обидно, конечно. По крайней мере, в конце мы смогли спасти ничью, а это уже что-то при такой игре. После первого момента соперника мы уже проигрывали, а это сложно. Они глубоко сели в оборону, тянули время. Это стоило нам игры.
В конце концов, я считаю, что ничья – это хороший результат. Мы остались со счетом 1:1, но чувствовали, что могли добиться большего.
Болельщики нам нужны больше чем когда-либо. Нам нужно объединиться сильнее чем когда-либо. Это непростая ситуация и для нас, и для них. Мы убеждены, что энергия молодых игроков поможет команде двигаться вперед».
Напомним, «Барселона» за последние 4 матча победила лишь 1 раз.
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