Тер Штеген: «Ничья с «Гранадой» – хороший результат для «Барселоны»

Марк-Андре тер Штеген / Фото: Eurosport

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре те Штеген высказался о ничьей с «Гранадой» (1:1) в матче 5-го тура Примеры. Слова специалиста приводит Marca.

В конце концов, я считаю, что ничья – это хороший результат. Мы остались со счетом 1:1, но чувствовали, что могли добиться большего.

Болельщики нам нужны больше чем когда-либо. Нам нужно объединиться сильнее чем когда-либо. Это непростая ситуация и для нас, и для них. Мы убеждены, что энергия молодых игроков поможет команде двигаться вперед».