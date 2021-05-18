Тете отыграл наибольшее количество минут среди хавбеков «Шахтера» в минувшем сезоне

Каштру доверял молодому бразильцу

Тете / Фото - ФК Шахтер

Бразилец Тете в прошедшем сезоне провел на поле за «Шахтер» 2 478 минут в 36 матчах. Это наибольшее количество игрового времени среди всех полузащитников «горняков».

Следом за ним идет Марлос с 2 236 минутами в 31 встрече. Лучший ассистент «оранжево-черных» Алан Патрик наиграл 2 219 минут в 32 играх, а ведущий бомбардир команды Манор Соломон – 2 169 в 35 поединках.

Наименьшее количество игрового времени получили Евгений Коноплянка – 393 минуты, Владислав Вакула (87) и Михаил Мудрик (36).

Также следует отметить, что впервые с сезоне-11/12 Тарас Степаненко провел за сезон менее 25 матчей. Из-за травм опытный футболист отыграл всего 1 783 минуты в 24 играх. Однако ему удалось стать лучшим игроком «Шахтера» в мае.