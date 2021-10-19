В 4 раза дороже. Какой состав «Реал» привез в Киев на матч с «Шахтером»
Тете: «Прошлогодняя игра с «Реалом» надолго останется в памяти»
«Горняки» шокировали мадридцев в двух матчах прошлого розыгрыша Лиги чемпионов
11:20
Тете / фото - ФК Шахтер
Бразильский полузащитник «Шахтера» Тете поделился ожиданиями от домашнего матча с «Реалом», вспомнив прошлогодние встречи с «бланкос».
Матч с «Реалом» в прошлом году – твоя лучшая игра в карьере? Ты просто разрывал мадридцев.
«Да, действительно это была нереальная игра, какую только могу представить. Она будет еще долго в памяти. Сейчас настраиваемся на такой же матч. Надеюсь, повторим это и достигнем успеха».
Играть с такими командами, как «Реал» – кайф или страшно?
«Нет, наоборот – очень интересно. Великие футболисты – это большие вызовы. Матч с «Реалом» – большая встреча, которую планируем достойно провести и достичь победы».
В минувшем сезоне «Шахтер» дважды играл с мадридцами и смог победить в двух матчах. История противостояний «горняков» со «сливочными».
Команды снова встретятся между собой в Киеве уже сегодня, 19 октября в 22:00.
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Реал».
Напомним, авторитетный портал оценил стоимость донецкой и мадридской команды перед очной встречей.
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