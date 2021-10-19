Тете: «Прошлогодняя игра с «Реалом» надолго останется в памяти»

«Горняки» шокировали мадридцев в двух матчах прошлого розыгрыша Лиги чемпионов

Тете / фото - ФК Шахтер

Бразильский полузащитник «Шахтера» Тете поделился ожиданиями от домашнего матча с «Реалом», вспомнив прошлогодние встречи с «бланкос».

Матч с «Реалом» в прошлом году – твоя лучшая игра в карьере? Ты просто разрывал мадридцев.

«Да, действительно это была нереальная игра, какую только могу представить. Она будет еще долго в памяти. Сейчас настраиваемся на такой же матч. Надеюсь, повторим это и достигнем успеха».

Играть с такими командами, как «Реал» – кайф или страшно?

«Нет, наоборот – очень интересно. Великие футболисты – это большие вызовы. Матч с «Реалом» – большая встреча, которую планируем достойно провести и достичь победы».

В минувшем сезоне «Шахтер» дважды играл с мадридцами и смог победить в двух матчах. История противостояний «горняков» со «сливочными».

Команды снова встретятся между собой в Киеве уже сегодня, 19 октября в 22:00.

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Реал».

Напомним, авторитетный портал оценил стоимость донецкой и мадридской команды перед очной встречей.