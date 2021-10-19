В 4 раза дороже. Какой состав «Реал» привез в Киев на матч с «Шахтером»

Авторитетный портал оценил стоимость команд

фото - Real Madrid CF

Известный статистический портал Transfermarkt оценил стоимость «Реала» и «Шахтера» в преддверии их встречи в Лиге чемпионов.

Карло Анчелотти привез в Киев состав стоимостью 641 миллион евро. В общей сложности все игроки мадридцев стоят 756 миллионов евро, но ряд футболистов пропустит матч в Украине – Гарет Бэйл, Лука Йович, Дани Карвахаль, Дани Себальос и Иско.

У «горняков» же состав поскромнее. Оценочная стоимость «Шахтера» – 184 миллиона евро. Но Николай Мативенко, Дентиньо, Евгений Коноплянка и Лассина Траоре, которых оценивают в 25 миллионов евро не примут участия в игре.

Встреча состоится сегодня, 19 октября в 22:00. Онлайн трансляция «Шахтер» – «Реал».

У «Шахтера» есть шансы? «Реал» проиграл 5 последних матчей командам из стран бывшего СНГ.