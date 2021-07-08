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Тете рассказал, что изменилось в тренировочном процессе «Шахтера» при Де Дзерби

Бразилец перечислил ряд нововведений итальянского тренерского штаба
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 22:57
Тете рассказал, что изменилось в тренировочном процессе «Шахтера» при Де Дзерби
Тете / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Тете прокомментировал в эфире Shakhtar News работу на сборе в Австрии и изменения, внесенные тренерским штабом Роберто Де Дзерби.

Физическая составляющая отрабатывается каждый день, это очень хорошо для нас, так мы сможем набрать свой темп. В товарищеских матчах мы неплохо себя показали, играя с крепкими соперниками. Показали, что мы сильны и агрессивны. Нужно продолжать работать, чтобы стать еще лучше.

Нужно усердно трудиться, ведь мы знаем, что в этом году предстоит многое. Да, в Киеве тренироваться лучше, так как ты дома и видишь свою семью. Но в любом случае будем продолжать работать!

Полностью все поменялось: работа по удержанию мяча, силовые тренировки, стало очень много фитнеса. Интенсивность существенно возросла, ведь, повторюсь, нам нужно многое завоевать. И мы идем к этим целям.

Ранее Паоло Бьянко, ассистент Де Дзерби, рассказал о своих функциях в новом клубе.

Сергей Стаднюк
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Теги

Тете Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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