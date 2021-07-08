Тете рассказал, что изменилось в тренировочном процессе «Шахтера» при Де Дзерби

Тете / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Тете прокомментировал в эфире Shakhtar News работу на сборе в Австрии и изменения, внесенные тренерским штабом Роберто Де Дзерби.

Нужно усердно трудиться, ведь мы знаем, что в этом году предстоит многое. Да, в Киеве тренироваться лучше, так как ты дома и видишь свою семью. Но в любом случае будем продолжать работать!

Полностью все поменялось: работа по удержанию мяча, силовые тренировки, стало очень много фитнеса. Интенсивность существенно возросла, ведь, повторюсь, нам нужно многое завоевать. И мы идем к этим целям.