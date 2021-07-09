Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Тете: «Шахтеру» предстоит сделать еще многое»

Вингер рассказал о новом тренировочном процессе команды
Футбол Украинская Премьер-лига
09:42
Тете: «Шахтеру» предстоит сделать еще многое»
Тете / Фото: Футбол 24

Вингер «Шахтера» Тете рассказал о первых тренировках «горняков» с Роберто Де Дзерби. Слова хавбека приводит пресс-служба «оранжево-черных».

– Команда уже провела три спарринга на сборах. Как чувствуешь себя физически?

– Физическую составляющую отрабатываем каждый день, набираем свой темп. Неплохо показали себя в товарищеских матчах с крепкими соперниками. Продемонстрировали, что сильны и агрессивны. Нужно продолжать работать, чтобы стать еще лучше.

– На австрийских сборах «Шахтер» уже больше двух недель, и за это время был лишь один выходной. Усталость чувствуется?

– Нет, это важно. Нужно усердно трудиться, ведь мы знаем, что в этом году предстоит многое сделать. Да, в Киеве тренироваться лучше, так как ты дома и видишь свою семью. Но в любом случае будем продолжать работать.

– Что изменилось в тренировочном процессе с приходом нового тренерского штаба?

– Полностью все поменялось: работа по удержанию мяча, силовые тренировки, стало очень много фитнеса. Интенсивность существенно возросла, ведь, повторюсь, нам нужно многое сделать. И мы идем к своим целям.

Напомним, форвард «Шахтера» отправился в аренду в Турцию.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тете Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тете рассказал, что изменилось в тренировочном процессе «Шахтера» при Де Дзерби
Тете рассказал, что изменилось в тренировочном процессе «Шахтера» при Де Дзерби
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 22:57
Трубин: «После сборной сразу вернулся в «Шахтер», чтобы понять, чего хочет Де Дзерби»
Трубин: «После сборной сразу вернулся в «Шахтер», чтобы понять, чего хочет Де Дзерби»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 22:33
Форвард «Шахтера» вновь отправился в аренду в Турцию
Форвард «Шахтера» вновь отправился в аренду в Турцию
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 22:13
Степаненко: «Психологически тяжеловато – сидели взаперти 45 дней»
Степаненко: «Психологически тяжеловато – сидели взаперти 45 дней»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 21:25
Ассистент Де Дзерби: «Будем работать каждый день по 24 часа в сутки»
Ассистент Де Дзерби: «Будем работать каждый день по 24 часа в сутки»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 15:39
Официально. «Ворскла» взяла в аренду защитника «Шахтера»
Официально. «Ворскла» взяла в аренду защитника «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 15:02

Новости: Футбол

Моуринью: «Уложил бы Роналду на газон, если бы играл в центре защиты»
Моуринью: «Уложил бы Роналду на газон, если бы играл в центре защиты»
Серия А (Италия)
12:20
Каррагер: «Не думаю, что это симуляция. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм»
Каррагер: «Не думаю, что это симуляция. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм»
Евро-2020
12:08
Ярославский: «Задача «Металлиста» – 2-3 место в УПЛ, мечта – золото»
Ярославский: «Задача «Металлиста» – 2-3 место в УПЛ, мечта – золото»
Украинская Премьер-лига
11:59
Федецкий: «Сборная Украины не заслуживала такого окончания Евро»
Федецкий: «Сборная Украины не заслуживала такого окончания Евро»
Евро-2020
11:54
Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020
Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020
Евро-2020
11:47
Помимо «Бенфики», на Яремчука претендует еще и клуб Примеры
Помимо «Бенфики», на Яремчука претендует еще и клуб Примеры
Украинские легионеры
11:43
Тебас: «Месси не сможет подписать контракт с «Барселоной» на прежних условиях»
Тебас: «Месси не сможет подписать контракт с «Барселоной» на прежних условиях»
Примерa (Испания)
11:41
Кьеллини: «Англия – это не только Кейн»
Кьеллини: «Англия – это не только Кейн»
Евро-2020
11:28
«Динамо» пропустит первый тур УПЛ
«Динамо» пропустит первый тур УПЛ
Украинская Премьер-лига
11:14
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Футбол Евро-2020
4 июля 17:32
Все новости