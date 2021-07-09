Тете: «Шахтеру» предстоит сделать еще многое»

Вингер рассказал о новом тренировочном процессе команды

Тете / Фото: Футбол 24

Вингер «Шахтера» Тете рассказал о первых тренировках «горняков» с Роберто Де Дзерби. Слова хавбека приводит пресс-служба «оранжево-черных».

– Команда уже провела три спарринга на сборах. Как чувствуешь себя физически?

– Физическую составляющую отрабатываем каждый день, набираем свой темп. Неплохо показали себя в товарищеских матчах с крепкими соперниками. Продемонстрировали, что сильны и агрессивны. Нужно продолжать работать, чтобы стать еще лучше.

– На австрийских сборах «Шахтер» уже больше двух недель, и за это время был лишь один выходной. Усталость чувствуется?

– Нет, это важно. Нужно усердно трудиться, ведь мы знаем, что в этом году предстоит многое сделать. Да, в Киеве тренироваться лучше, так как ты дома и видишь свою семью. Но в любом случае будем продолжать работать.

– Что изменилось в тренировочном процессе с приходом нового тренерского штаба?

– Полностью все поменялось: работа по удержанию мяча, силовые тренировки, стало очень много фитнеса. Интенсивность существенно возросла, ведь, повторюсь, нам нужно многое сделать. И мы идем к своим целям.



Напомним, форвард «Шахтера» отправился в аренду в Турцию.