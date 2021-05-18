The Sun: Финалист Лиги чемпионов проявляет интерес к Малиновскому

Тренер английской команды планирует усилить центр поля

Руслан Малиновский / Фото - Eurosport

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в «Челси». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер финалиста Лиги чемпионов Томас Тухель рассчитывает укрепить центр поля предстоящим летом. Украинец является одним из вариантов такого усиления.

В текущем сезоне Малиновский провел за итальянский клуб 41 встречу во всех турнирах. В них ему удалось отличиться девятью голами и двенадцатью ассистами.

Ранее хавбек попал в команду недели Серии А по версии WhoScored.