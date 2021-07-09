Тлумак: «Существуют одни львовские «Карпаты». Я их возглавляю»

Тренер новичка Второй лиги высказался о ситуации с последователями легендарного клуба

Андрей Тлумак / Фото - Fcvolyn.net

Главный тренер дебютанта Второй лиги, ООО «Карпаты» Львов, Андрей Тлумак рассказал о ситуации с появлением в городе нескольких клубов с одним названием. Также специалист рассказал о будущем проекта, к которому причастен.

Андрей, разъясните ситуацию, сколько львовских «Карпат» существует на данный момент?

Были «Карпаты», которые играли во Второй лиге, но заняли последнее место и вылетели. Этой команды уже нет. На данный момент существует одна команда –львовские «Карпаты», которую я возглавляю.

Расскажите о своей команде. Никто не будет иметь претензий по названию?

А какие у кого могут быть претензии? Мы являемся отдельным юридическим лицом, как и положено, зарегистрировались, никакого отношения не имеем к вылетевшим «Карпатам».

У вас есть эмблема клуба? А футбольный сайт?

Нужно немного подождать. Скоро будет пресс-коференция, где президент клуба все озвучит.

Как вы восприняли предложение возглавить «Карпаты» и начинать играть с аматоров? После УПЛ, Первой лиги не было ощущения, что это шаг назад в тренерской карьере?

Скажу так: для меня футбольный клуб «Карпаты» – это моя жизнь! Я начинал учиться и с детских лет играть в этой команде, и здесь прошли мои самые лучшие футбольные годы. И как только появилась возможность возродить «Карпаты», хоть и с низов, я, не колеблясь, с радостью согласился. На тот момент у меня были предложения от команд Премьер-лиги, которые озвучивать считаю не корректно. Но пообщавшись с человеком, взявшим на себя финансирование клуба, не колебался ни минуты.

Перед клубом стоят амбициозные задачи?

Однозначно «Карпаты» должны играть в Премьер-лиге, и мы будем делать все, чтобы достичь такого результата.

Клуб занимается усиленной селекцией.

На данный момент мы подписали опытных Кожанова, Ткачука, Чачуа, и на этом, пополнения не заканчиваются. Идет процесс. К 16 июля на пресс-конференции представим еще нескольких новичков.

Как обстоят дела с инфраструктурой? Где планируете играть?

Домашним стадионом будет «Украина», родная арена для «Карпат», иных вариантов не рассматриваем. Сейчас усиленными темпами строится тренировочная база, которая должна максимум через год быть готовой принять команду. Пока тренируемся в пределах Львова. Имеем детскую школу, подписали договор с ДЮСШ-4, и теперь она называется ДЮСШ-Карпаты.

Как идет подготовка к сезону?

Собрались 25 июня, семь дней провели подготовительную работу во Львове и сейчас находимся на сборе в Моршине, а живем в Стрию. Уже провели два контрольных матча. Выиграли у «Миная» 2:0, проиграли «Ворскле» 0:4, в субботу играем с «Вересом». Затем на 12 июля запланирован поединок с «Прикарпатьем», а 16 против U19 "Руха".

Кто вам помогает в работе с командой?

Директором клуба является легендарная личность Степан Юрчишин. Мои помощники – также бывшие игроки «Карпат» Андрей Сапуга, Богдан Хоркавий, и тренер вратарей Богдан Стронцицкий. Будем стараться делать все, чтобы команда «Карпаты» снова достойно заняла свою нишу в украинском футболе.

Напомним, двум клубам УПЛ, планировавшим проводить домашние матчи на «Украине», придется искать другие стадионы.